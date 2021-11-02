Вашингтон, 2 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в которых сделан акцент на готовность ядерных сил, начали американские вооруженные силы, 1 ноября сообщило на своем сайте Стратегическое командование США (STRATCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

В заявлении ведомства отмечается, что в рамках маневров будет оценена способность отдельных структур STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции с другими боевыми подразделениями Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября агентство Yonhap, со ссылкой на источник, распространило информацию о том, что США и Южная Корея без предупреждения начали совместные военные учения.