Чебоксары, 2 ноября 2021, 06:40 — REGNUM В Чувашии 5 ноября планируют собрать оперативный штаб для анализа ситуации с коронавирусом и принять решение о том, продлевать нерабочий период или продолжить жить «в нормальном режиме». Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в эфире телеканала «Россия 24».
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Оценивая эпидемическую ситуацию, руководитель республики подчеркнул, что она «достаточно сложная, напряжённая».
Он пояснил, что снижается число госпитализируемых пациентов с коронавирусом и лечащихся амбулаторно. Глава Чувашии отметил, что «это позитивный сигнал для нас и очень важно его за эти [нерабочие] дни закрепить»:
Олег Николаев также добавил, что при принятии решения будут учитываться, «как минимум, четыре» показателя: количество выявляемых случаев заражения, число лечащихся в стационарах и амбулаторно, смертность от COVID-19: