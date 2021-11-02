Канберра, , 06:39 — REGNUM Австралия не собирается отвечать на «личные замечания» президента Франции Эммануэля Макрона об обмане по вопросу контракта на строительство атомных подводных лодок, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции.

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«Я понимаю, что он очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же», — заявил он.

Моррисон добавил, что Канберра готова работать с Парижем по другим вопросам. При этом пока австралийская сторона подождет, пока пройдут обиды у Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия договорилась о поставках атомных подводных лодок с США. Ранее на этот контракт претендовала Франция.