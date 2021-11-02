Новосибирск, , 06:39 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 2 ноября, скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании, упавший накануне в яму с кипятком. Об этом СГК сообщила в своём телеграм-канале.

В подвале новосибирского лицея Прокуратура Новосибирской области

Напомним, что ранее в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. Пострадавшими оказались двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и слесарь лицея №12

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«Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги при обследовании теплового узла в лицее №12. Приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Компания окажет семье поддержку и помощь», — уточнили в СГК.

В компании ждут результаты расследования этого трагического происшествия.

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