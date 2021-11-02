Красноярск, 2 ноября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Во вторник, 2 ноября, в Красноярске будет облачно, мокрый снег, временами сильный снег, температура воздуха −1… +2 °C, с понижением к вечеру до −7… −5 °C, на дорогах сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

В 09:50 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью со 2 на 3 ноября ожидается до −3… −2 °C, облачно, снег.

Скорость юго-восточного ветра (с переходом на северо-западный) 5−10 м/с, во второй половине дня усиление до 15−18 м/с. Давление — 726 мм рт. ст.

В среду, 3 ноября, в Красноярске до −14… −9 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −18… −16 °C, .

В четверг, 4 ноября, в Красноярске ожидается до −14… −10 °C днём и до −13… −12 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 ноября в центральных и южных районах Красноярского края и Хакасии местами ожидается сильный и очень сильный снег, сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, порывистый северо-западный ветер до 15−20 м/с, местами до 24 м/с, на дорогах сильная гололедица.

2−3 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, опасная погода ожидается на Алтае, в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Новосибирской, Челябинской, Томской и Кемеровской областях.