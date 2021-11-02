Токио, , 06:31 — REGNUM Возросшее число суицидов в 2020 году стало прямым следствием проблем, связанных с пандемией коронавируса. К такому выводу пришли авторы доклада, утверждённого 2 ноября на заседании кабинета министров Японии.

Япония Fullhdoboi.ru

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Прирост по числу суицидов в 2020 году составил 11% по сравнению с предыдущим годом. Уточняется, что прирост произошёл за счёт женщин, ранее заключавших контракты на почасовые или временные работы. Эта социальная группа явилась наиболее пострадавшей от увольнений и сокращений выплат в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в 2019 году в Японии зарегистрировано самое низкое число суицидов с 1978 года. Сокращение числа суицидов в стране наблюдалось в течение десяти лет, вплоть до 2020 года, в котором была объявлена пандемия коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Токио отменили ограничения для работы кафе, ресторанов и других заведений общепита.

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