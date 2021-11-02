Тегеран, , 08:17 — REGNUM 1 ноября посол Ирана в Багдаде заявил о необходимости укрепления культурного сотрудничества между Исламской Республикой и Ираком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами Mehr, посол Ирадж Масджеди отметил: «Культурное сотрудничество в различных областях искусства, таких как производство полнометражных фильмов, сериалов, театральных постановок, а также сотрудничество между университетами двух стран играет значимую роль в построении двусторонних отношений».

Он подчеркнул, что совместная культурная деятельность двух стран стала возможной благодаря усилиям атташе по культуре Исламской Республики Иран в Багдаде, при этом дипломатическая миссия предпринимает усилия в таких областях, как организация книжных ярмарок и выставок ремесел.

«Наш атташе по культуре установил хорошие связи с представителями культуры Ирака, примером чего является довольно успешная уличная пьеса, которая каждый вечер привлекает тысячи восторженных зрителей», — заявил иранский представитель.