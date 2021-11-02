Тегеран, , 08:17 — REGNUM 1 ноября представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи заявил, что экспорт иранских товаров за два первых месяца осеннего сезона составил 29 700 000 тонн в весовом и 9,413 миллиарда долларов в стоимостном выражении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Латифи отметил, что за два месяца Иран импортировал 9 686 000 тонн товаров на сумму 11,1 миллиард долларов.

«В течение первых пяти месяцев текущего иранского года (наступил 21 марта 2021 года) Иран экспортировал 45 472 000 тонн товаров на сумму 17,661 миллиарда долларов и импортировал 13 819 000 тонн товаров на сумму 16,631 миллиарда долларов», — сообщил представитель IRICA.

Пресс-секретарь подчеркнул, что объем внешней торговли страны значительно увеличился, о чем свидетельствует довольно ощутимый рост экспорта.