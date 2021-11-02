Тегеран, , 08:39 — REGNUM 1 ноября Али Асгар Хаджи, специальный помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана, заявил, что именно йеменский народ должен решить свою судьбу в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хаджи сделал эти замечания во время встречи в Тегеране со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом. Он заявил, что снятие жестокой осады Йемена является ключом к разрешению политического кризиса в стране.

Отметив, что недоверие является недостающим звеном в развитии переговоров, Хаджи подчеркнул, что восстановление доверия должно сопровождаться практическими мерами, особенно в области гуманитарных вопросов.

Он также заявил о поддержке Ираном любых справедливых усилий Организации Объединенных Наций по содействию урегулированию кризиса в Йемене.

Посланник ООН, со своей стороны, высоко оценил роль стран региона в йеменском мирном процессе, призвав к дальнейшей поддержке Ирана в этом отношении. Грундберг также заявил, что в настоящий момент он рассматривает различные точки зрения и стремится учитывать проблемы различных йеменских групп в построении планов на будущее.