Тегеран, 2 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 1 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 126 303, причем 153 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 153 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 126 303», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 9857 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1281 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 521 931 пациент из общего числа 5 934 495 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3859 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 52 860 049 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.