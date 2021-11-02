Каракас, , 06:28 — REGNUM Новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 1 ноября, сообщается на официальной странице производителя препарата в Twitter.

Партия вакцины «Спутник V» (сс) Casa Rosada

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В составе груза более 450 тысяч доз. Всего с конца 2020 года Россия передала Венесуэле свыше 5 млн доз «Спутника V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что 67% жителей страны привились от COVID-19.

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