Каракас, 2 ноября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 1 ноября, сообщается на официальной странице производителя препарата в Twitter.

(сс) Casa Rosada Партия вакцины «Спутник V»

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В составе груза более 450 тысяч доз. Всего с конца 2020 года Россия передала Венесуэле свыше 5 млн доз «Спутника V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что 67% жителей страны привились от COVID-19.