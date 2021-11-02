Тегеран, 2 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 1 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что меры и планы, осуществляемые администрацией Байдена на сегодняшний день, противоречат ранее объявленным обещаниям, отметив, что Исламская Республика Иран услышала достаточно слов и ожидает практических шагов от американских властей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Хатибзаде рассказал о последних событиях в отношениях с Саудовской Аравией.

Говоря о продолжающемся взаимодействии Тегерана и Эр-Рияда, пресс-секретарь заявил, что успех переговоров зависит от того, насколько серьезно относится к ним арабская сторона и готова ли она прекратить делать замечания, которые служат лишь целям пропаганды в средствах массовой информации.

Касаясь взаимоотношений с Вашингтоном, дипломат отметил, что Иран не вел никаких прямых или косвенных переговоров с США с момента одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), неофициально известного как иранская ядерная сделка.

«США нарушили резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, выйдя из сделки, и не пожалели усилий, чтобы разрушить её, применив жестокие санкции против иранской нации», — сообщил пресс-секретарь.