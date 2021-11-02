Тегеран, , 08:34 — REGNUM 31 октября исполнительный директор аэропортов иранской провинции Восточный Азербайджан заявил о запуске рейса Тебриз — Анкара из Международного аэропорта имени Шахида Мадани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рамин Азари, выступавший перед первым рейсом Тебриз — Анкара, заявил, что аэропорт имени мученика Мадани осуществляет 12 местных и четыре иностранных рейса в Анкару, Стамбул, Измир и Ереван.

Он отметил, что в общей сложности 15 иранских и четыре иностранные авиакомпании занимаются перевозкой пассажиров из аэропорта Мадани, число которых, как ожидается, увеличится до конца иранского года.

В свою очередь, генеральный консул Турции в Тебризе Туфан Хебук в ходе церемонии выразил надежду, что данный шаг приведет к расширению связей между двумя городами и увеличению числа пассажиров, в частности торговцев и бизнесменов.