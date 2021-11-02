Тегеран, 2 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. 31 октября бывший министр иностранных дел Пакистана и член парламента подчеркнул важность отношений с Исламской Республикой Иран для Исламабада. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хина Раббани Хар из Пакистанской народной партии (ПНП) высказала свои замечания во время интервью английской газете Daily Express Tribune касательно развития отношений с Ираном.

Раббани заявила, что Пакистану необходимо стать сильным изнутри, чтобы иметь возможность играть более активную региональную роль. Представитель Национальной ассамблеи также отметил, что политика Пакистана по отношению к Ирану и Саудовской Аравии носит дружественный характер.

«В наших интересах развивать хорошие, братские и прочные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении с обеими странами. Мы будем стремиться к укреплению связей с Ираном и Саудовской Аравией одновременно», — подчеркнул пакистанский представитель.

Далее она сообщила, что Пакистану необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах, чтобы быть в состоянии играть весомую роль в региональном масштабе.