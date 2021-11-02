Тегеран, , 08:30 — REGNUM 31 октября посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде заявил, что Иран и Китай придерживаются одинакового мнения касательно искоренения терроризма в Афганистане, а также соблюдения политики невмешательства и поддержания территориальной целостности страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в интервью, Кешаварзаде отметил, что Иран поддерживает реализацию китайской инициативы «Один пояс, один путь» с целью активизации экономики и повышения уровня жизни людей в Афганистане. Дипломат высоко оценил намерение Китая провести третий раунд встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

«Иран, со своей стороны, окажет поддержку Китаю. Мы считаем, что данный механизм будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и взаимопонимания между соседними странами Афганистана и внесет эффективный вклад в их совместные усилия, направленные на то, чтобы помочь афганскому народу защищать свои интересы и встать на путь мира, инклюзивности, дружбы и благополучия», — сказал он.

По словам дипломата, механизм встреч соседних с Афганистаном стран служит очень важным региональным инструментом поддержания мира, безопасности и национального единства в Афганистане.