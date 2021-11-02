Тегеран, 2 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. 31 октября посол Индии в Тегеране Гаддам Дхармендра назвал Иран надежным союзником, заявив, что Индия и Иран могут стать стратегическими партнерами в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время своего визита в порт Шахид Раджи в провинции Хормозган (южный Иран) Дхармендра отметил, что иранский порт, благодаря своему стратегическому расположению, может способствовать расширению международного транзита через коридор Север — Юг.

Касаясь развития морской торговли между Ираном и Индией, он отметил, что в целях развития морского сотрудничества Индия уже давно активно действует в порту Чабахар, при этом в основном в порту швартуются суда, перевозящие крупную пшеницу и сахар.

Порт Шахид Раджи имеет уникальное географическое положение, находясь в ближайшей точке к Ормузскому проливу и выходу в Персидский залив.