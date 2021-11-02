Тегеран, 2 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. По случаю Международной недели разоружения постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что глобальное ядерное разоружение может быть достигнуто при наличии политической воли среди большинства государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 октября.

Двухгодичный проект резолюции Ирана под названием «Последовательные меры по выполнению обязательств в области ядерного разоружения, согласованных на конференциях 1995, 2000 и 2010 годов участниками ДНЯО для рассмотрения действия договора» был одобрен 28 октября на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Проект резолюции будет представлен Генеральной Ассамблее в следующем месяце для окончательного голосования.

В интервью корреспонденту IRNA в Нью-Йорке Раванчи рассказал о потенциальных сроках и механизмах, предусмотренных в проекте резолюции. Он также отметил, что данный вопрос должен решаться на конференциях по рассмотрению действия ДНЯО между ядерными государствами.

«Когда ДНЯО был разработан и введён в действие в 1970 году, государства-участники договора, обладающие ядерным оружием, обязались ликвидировать свое ядерное оружие, но они отказались принять какие-либо сроки по политическим соображениям», — сообщил Раванчи.

Он отметил, что качество и условия возможного применения ядерного оружия значительно изменились, хотя количество такого оружия сократилось.