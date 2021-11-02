Тегеран, , 08:24 — REGNUM 31 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что дипломатический аппарат Исламской Республики не будет связывать судьбу страны и иранского народа с ядерной сделкой 2015 года или каким-либо иностранным государством, поскольку общие интересы рассматриваются в качестве критериев взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский высокопоставленный дипломат заявил, что Тегеран разработал эффективный механизм для реализации политики регионального сотрудничества, отметив, что Исламская Республика будет противостоять «иранофобской пропагандистской кампании Соединенных Штатов».

По словам министра иностранных дел, отмена антииранских санкций окажет положительное воздействие, поэтому предположения о том, что новая иранская переговорная группа будет следовать путем, который приведет к застою, не имеют ничего общего с нынешними реалиями.

Далее он сообщил, что администрация президента Ирана Ибрагима Раиси наметила некоторые ключевые задачи внешней политики, включая активную, разумную и динамичную дипломатию.

«Исламская Республика придает большое значение отношениям с соседними государствами и странами Азии», — сказал он, отметив, что Тегеран будет проводить динамичную дипломатию, когда речь заходит о Европе, подчеркнув, что Латинская Америка и Африка также не будут забыты.

Амирабдоллахян подчеркнул, что министерство иностранных дел уделяет приоритетное внимание культурному взаимодействию с другими народами.