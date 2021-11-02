Гватемала, , 06:17 — REGNUM Крупная партия наркотиков весом около 600 кг была обнаружена и изъята в Гватемале, 1 ноября сообщила на своей странице в Twitter гватемальская прокуратура.

В порту (сс) thgmueller

Груз прибыл в порт Санто-Томас-де-Кастилья на судне из Панамы и был расфасован в 616 упаковок, спрятанных в двух контейнерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября армия Колумбии обнаружила и конфисковала партию наркотического вещества общим весом 2,4 тонны.

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