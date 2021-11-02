Чебоксары, 2 ноября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 2 ноября, может установиться солнечная погода, но вторая половина недели ожидается дождливой. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осенний дождь

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2 ноября в республике утихнет ветер, сменившись на более сухой, восточный, а 3 ноября он начнёт усиливаться. В ночь с 3 на 4 ноября может подморозить до минусовых значений.

По словам Владимира Михайлова, вторая половина недели в Чувашии ожидается ветреной и дождливой. Больше всего осадков прогнозируется в ночь с 5 на 6 ноября, при этом температура повысится до +11 градусов.

Резкое похолодание, которое первоначально прогнозировалось в начале следующей недели, пока откладывается.

Синоптик-любитель со ссылкой на расчёты Гидрометцентра отмечает, что средняя температура в Чувашии в первой декаде ноября будет на 5 градусов выше нормы и составит в среднем +4 градуса.

По словам автора проекта «Погода в Чувашии», в Чебоксарах октябрь-2021 был теплее обычного, что наблюдается уже четвёртый год подряд. Осадков было меньше привычного: выпало около трети месячной нормы.