Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Жители Советского района Ростова-на-Дону возмущены установкой крупного детского игрового комплекса у парка «Плевен». Обращение к властям опубликовано в сервисе «Благоустройство» на сайте городской администрации.

Илья Романов ИА REGNUM Детские площадки опустели

«Почему застройка идёт в общественном пространстве возле памятника болгарской дружбы? Разве нет других территорий в Советском районе, чтобы построить детскую площадку. Площадь буквально недавно привели в порядок, зачем нарушать исторический ансамбль площади, который является любимым местом ростовчан?» — задают вопрос горожане.

Обращение находится на модерации.