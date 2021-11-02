В Ростовской области задержали «чёрных лесорубов»
Каменский район, Ростовская область, 2 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудник полиции задержали подозреваемых в незаконной вырубке леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Сосны. Сосновый лес
Нарушители вырубили более 50 сосен в Каменском районе. Инцидент произошёл 25 октября. Личности злоумышленников были оперативно установлены.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.