Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Первым секретарём Ростовского областного комитета КПРФ стал Евгений Бессонов. Об этом сообщается на сайте партии.

ИА REGNUM В колонне КПРФ

На пленуме обкома КПРФ было рассмотрено и принято заявление члена президиума ЦК КПРФ Николая Коломейцева о сложении с себя полномочий первого секретаря Ростовского обкома КПРФ. Он трудился в этой должности 15 лет.

«Первым секретарем Ростовского обкома КПРФ был избран Бессонов. До сегодняшнего дня он являлся вторым секретарём Ростовского обкома КПРФ, первым секретарём Ростовского-на-Дону горкома партии. В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной думы РФ», — сказано в сообщении.