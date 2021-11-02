Веллингтон, 2 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 126 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Уточняется, что 107 носителей вируса выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Еще 18 инфицированных выявили в городе Ваикато и одного — в Нордленде. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 3634.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них трое находятся в отделения реанимации.