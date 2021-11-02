Ульяновск, , 06:04 — REGNUM В Ульяновской области многофункциональные центры в период нерабочих дней оказывают услуги по предварительной записи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

МФЦ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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МФЦ и служба 122 продолжат обслуживать жителей региона, часть услуг можно получить в электронном виде. Власти поясняют, что для подтверждения учётных записей на портале «Госуслуги» в МФЦ выведены дополнительные специалисты.

МФЦ в настоящее время продолжают принимать заявителей, но по предварительной записи и при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, либо документа о перенесённом заболевании.

По официальным данным, накануне введения периода нерабочих дней в среднем МФЦ обслуживали свыше 6,2 тыс. жителей в сутки, что стало одним из рекордных показателей.

Напомним, что в России указом президента период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно выявлено 96 294 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 85 016 жителей, скончались 3053 человека.

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