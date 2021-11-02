Кито, , 06:04 — REGNUM Заповедная зона Галапагосских островов будет расширена Эквадором в обмен на сокращение внешнего госдолга республики, 1 ноября написал на своей странице в Twitter эквадорский президент Гильермо Лассо.

Гильермо Лассо (сс) Fundación del Barrio

По его словам, власти страны объявили об этом решении на конференции ООН по климату (COP26). Лассо отметил, что площадь заповедной территории увеличится на 60 тыс. квадратных метров.

Президент добавил, что, по оценке эквадорского руководства, указанный шаг станет самой крупной сделкой, касающейся компенсации долга за счет сохранения окружающей среды.

Как передавало ИА REGNUM, в мае министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что расположенное на Галапагосских островах естественное скальное образование Арка Дарвина обрушилось в результате эрозии.

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