Пермь, , 06:08 — REGNUM Сразу два административных иска подала Пермская транспортная прокуратура к ООО «Авиакомпания «РусАвиа», которое требуют привлечь к административной ответственности. Дела будут рассмотрены в арбитраже Пермского края, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Оба иска поступили в суд 28 октября 2021 года. Детали по одному из них пока не известны. В материалах второго дела отмечается, что речь идёт «о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ». В данной статье предусмотрено наказание за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил. Для юрлица предусмотрен штраф в размере 20−30 тыс. рублей.

Спор будет расмотрен в упрощенном порядке. Сторонам установили срок для представления в суд и друг другу всех документов — до 20 декабря 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Авиакомпания «РусАвиа» учреждено в июле 2016 года и с апреля 2021 года «прописано» в Башкирии. Основной вид деятельности — перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию. Директор — Дмитрий Торопов, который также является единственным владельцем компании.