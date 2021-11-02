Владивосток, , 05:59 — REGNUM Дело иностранца, подозреваемого в провозе для сбыта двух килограммов наркотика из Москвы в Приморье, передано для рассмотрения в Артёмовский городской суд. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Передает наркотики Цитата из к/ф «Кокаин». реж Тед Демме 2001 США

По данным следствия, два иностранных гражданина, проживающих в Москве, организовали в 2020 году сбыт крупных партий наркотических веществ в Приморском крае. Наркотик доставлялся в регион самолётом, спрятанный в специальных тайниковых полостях багажа. В июле 2020 года иностранцы вовлекли в преступную деятельность своего земляка, который занимался вопросом перевозки наркотика и передачи его приобретателям в Приморском крае.

В декабре 2020 года обвиняемый, по версии следствия, получил от своих соучастников в Москве партию наркотического вещества общим весом два килограмма и перевёз его во Владивосток. Наркотическое вещество было обнаружено в багаже обвиняемого сотрудниками таможенной службы.

Обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в отношении иностранца было утверждено прокурором Приморского края и направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хорольском районе Приморского края сотрудники ГИБДД обнаружили в такси два килограмма наркотического вещества.

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