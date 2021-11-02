Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой до 4,5 зафиксировали специалисты на Камчатке, сообщает пресс-служба Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, первое сейсмособытие произошло в 195 километрах от села Мильково. Его очаг залегал на глубине 50 километров. Эпицентр второго землетрясения располагался в 32 километрах от села Никольское. Там глубина залегания очага подземных толчков составила 40 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его очаг располагался в 562 километрах от Северо-Курильска на глубине 290 километров.