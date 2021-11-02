Ульяновск, 2 ноября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году капитально отремонтируют транзитный участок дороги по районному посёлку Сурское. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его поездки в Сурский район.

Ulgov.ru Ульяновский губернатор Алексей Русских в посёлке Сурское

Глава региона побывал в детском городе безопасного дорожного движения на территории средней школы в посёлке Сурское и обсудил планы по ремонту х дорог в Сурском районе.

Городок БДД построен в 2021 году, в настоящее время здесь каждый день идут уроки безопасности, закрепляя на практике полученные знания. Дети ездят по регулируемым и нерегулируемым переходам на велосипедах и самокатах.

Исполняющий обязанности главы минтранса Ульяновской области Евгений Лазарев заявил, что подобные городки безопасности планируется строить на территории школ в районах ежегодно. В частности, в 2022 году должно появиться четыре таких объекта.

Что касается дорог, то в 2021 году в Сурском районе отремонтировано почти 9,2 км, в том числе участок дорог Астрадамовка — Шатрашаны протяжённостью 4,4 км. На дополнительные федеральные обновлён транзитный участок длиной 2,7 км дороги Сурское — Шумерля, проходящий по рабочему посёлку Сурское.

Большие планы намечены на 2022 года. Обновление будет проведено на участке Астрадамовка — Шатрашаны у села Кезьмино. В рабочем посёлке Сурское капитально отремонтируют четырёхкилометровый транзитный участок протяжённостью по улицам Хазова и Жигарина. В настоящее время по результатам торгов определён победитель. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в срок до 30 ноября 2022 года.

В Сурском районе протяжённость дорог составляет 569,54 км, в том числе 330,7 км дорог местного значения. Участок федеральной дороги Саранск — Сурское — Ульяновск занимает 23 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2021 года открыто движение по участку федеральной трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. Это участок протяжённостью 10 км, на обновление было направлено почти 600 млн рублей. В запуске приняли участие губернатор Алексей Русских и глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.