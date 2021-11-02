Мехико, 2 ноября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В штате Чьяпас на юге Мексики бойцы Национальной гвардии обстреляли автомобиль с мигрантами, водитель которого отказался остановиться для проверки, в результате чего один человек погиб и четверо получили различные ранения. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Отмечается, что водитель пикапа с мигрантами объехал контрольно-пропускной пункт полиции в районе Эчегарай и проигнорировал требование силовиков остановиться для проверки, попытавшись сбить бойцов Национальной гвардии.

пресс-служба Национальной гвардии Мексики «В ответ на явную угрозу их жизни они применили оружие, чтобы остановить транспортное средство».

При осмотре остановившегося автомобиля «был обнаружен один человек без признаков жизни и четверо пострадавших». Девять мигрантов попытались скрыться, но были задержаны. Прокуратура начала расследование всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько тысяч мигрантов из Гаити, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и ряда других менее благополучных латиноамериканских стран покинули город Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики и направились в столицу страны, город Мехико.