Владивосток, 2 ноября 2021, 05:43 — REGNUM Ежесуточное число новых случаев коронавируса в Приморском крае приближается к 300, побит «рекорд». За сутки выявлены 296 приморцев, заболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Предыдущий максимум был достигнут днём ранее, когда тесты подтвердили инфекцию у 286 человек. Чаще всего COVID-19 выявляют у работников сфер торговли и образования, госслужащих и офисных сотрудников. За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в регионе вырос почти на 10%.
Как сообщало ИА REGNUM, число коек для пациентов с COVID-19 в стационарах Приморского края увеличили с 2063 до 2423. Эти действия предприняты в условиях роста количества новых заболевших и достижения нового пика заражений.