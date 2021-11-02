Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В Камчатском крае общественники собирают подписи жителей региона, которые поддерживают отмену системы QR-кодов и принуждения к вакцинации от COVID-19. За три дня собрано более двух тысяч подписей, ситуацию активисты будут обсуждать с представителями правительства региона, написало 2 ноября ИА «КамИНФОРМ».

Tim Pierce Подпись

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Подписи собирает инициативная общественная группа общенародного Союза возрождения России, сформированная из представителей советов родителей, педагогов, медиков, предпринимателей и жителей Камчатки.

«Когда мы готовили пакеты документов и обращение для подачи в прокуратуру Камчатского края и губернатору Солодову, многие звонили ночью и готовы были привезти свои обращения. Многие камчатцы на грани. Люди понимают, что разделение людей и присвоение QR-кодов не допустима, сегрегация запрещена Конституцией РФ. QR-коды угнетают не только невакцинированных людей, но и все общество, приводят к расколу. Почему здоровый человек считается «преступником?», — прокомментировала акцию представитель инициативной группы Ирина Канашина.

Активисты выступают в целом против ограничений, утвержденных постановлением Губернатора Камчатского края 25 октября. Сбор подписей поддержали в том числе жители отдалённых районов Камчатского края. Ирина Канашина считает ярким показателем настроений населения то, что более двух тысячи подписей были собраны всего за три дня. Составленное на основе подписных листов обращение инициативная группа направила в адрес губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в министерстве здравоохранения региона констатировали, что антиковидные ограничения способствуют росту темпов вакцинации на Камчатке. Число жителей, привитых от COVID-19, увеличивается.