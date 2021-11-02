Монтевидео, , 05:26 — REGNUM Власти Уругвая решили разрешить въезд на территорию республики гражданам иностранных государств, прошедших полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил глава уругвайского минтуризма Ремо Монсельо в ходе беседы с журналистами.

Уругвай

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«Мы показываем всему миру, что Уругвай готов принимать гостей при полной гарантии безопасности для здоровья», — заявил он.

При въезде в страну туристам будет необходимо предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19. Также от иностранцев требуется отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции. Власти республики считают, что с началом летнего сезона открытие границ поможет оживить экономику.

По последним данным, в Уругвае с начала пандемии выявили 393 899 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 6 078 пациентов.