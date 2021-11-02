Гонконг, Китай, 2 ноября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района Гонконг объявило, что, согласно предварительным оценкам, экономика региона выросла на 5,4% в третьем квартале 2021 года по сравнению аналогичным периодом годом ранее, после роста на 7,6% во втором квартале, сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг

Согласно отчету, опубликованному Департаментом переписи и статистики правительства Гонконга, непрерывный рост валового внутреннего продукта (ВВП) был обусловлен устойчивым ростом как внутреннего, так и внешнего спроса. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,1% в реальном выражении в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

Представитель правительства заявил, что восстановление экономики Гонконга стало более устойчивым в третьем квартале наряду с продолжающимся оживлением глобальной экономической активности и стабильной эпидемической ситуацией на местах.