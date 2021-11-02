Пекин, , 05:17 — REGNUM Новый фильм о британском супершпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать» продолжал лидировать в прокате на материковой части Китая 1 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, сообщает агентство Синьхуа.

Джеймс Бонд в горах Цитата из к/ф « 007: Координаты «Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США

Фильм, ставший уже 25-й частью франшизы о Бонде, а также пятым и последний фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли, завершил свой третий день проката на материковой части Китая с 54,05 миллиона юаней сборов (около $8,42 млн).

Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» занял второе место, заработав 37,7 млн юаней. Его общие кассовые сборы приблизились к 5,5 млрд юаней после 32 дней показа.

Далее последовала «Дюна» Дени Вильнева, британский научно-фантастический фильм, ставший экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта, который собрал 10,57 млн юаней.