Пекин, , 05:13 — REGNUM Общество Красного Креста Китая (ОККК) оказало помощь в борьбе с COVID-19 пяти регионам страны провинциального уровня, столкнувшимся с новыми случаями заболевания, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

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С 17 октября во Внутреннюю Монголию, Гуйчжоу, Синьцзян и Гуанси были отправлены материалы для оказания помощи, в том числе 300 палаток, 3700 одеял и 4500 предметов одежды с хлопчатобумажной подкладкой, сообщили в ОККК. Утверждается, что эти регионы получили гранты на приобретение машин скорой помощи с аппаратами вентиляции легких и других материалы для реагирования на эпидемии.

Кроме того, Китайский Фонд Красного Креста пожертвовал 11 машин скорой помощи и 200 000 медицинских масок отделениям Красного Креста во Внутренней Монголии и Ганьсу для оказания помощи в профилактике и борьбе с эпидемиями на местном уровне.