Пекин, , 05:10 — REGNUM Закон о защите личной информации вступил в силу с 1 ноября в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон, принятый на 30-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в августе текущего года, содержит подробные положения об усилении защиты личной информации, особенно информации пользователей онлайн-платформы. Такие действия, как сбор, использование, обработка и торговля личной информацией, будут строго контролироваться, а любые связанные с этим нарушения будут наказываться в соответствии с законом.

В законе отмечается, что при принятии деловых решений с помощью массовой личной информации сборщикам данных запрещается заниматься дискриминационной практикой, наносящей ущерб интересам потребителей, такой как дифференциация цен посредством профилирования пользователей.

Он добавил, что онлайн-платформы с большим количеством пользователей должны разработать подробные правила, регулирующие поведение сторон, предоставляющих услуги через эти платформы, и устанавливать параметры для их деятельности по сбору и обработке данных.