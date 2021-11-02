Пекин, , 05:08 — REGNUM Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал распоряжение о введении в действие свода правил по закупкам военной техники, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Уделяя особое внимание готовности к войне и боевым возможностям, положения являются основными правилами, регулирующими закупки военной техники. Правила, состоящие из 42 статей в восьми главах, вступили в силу 1 ноября 2021 года.

Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин также является председателем Центрального военного совета страны.