2 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 10:12 — REGNUM Сёмга, карбонад, пастрома, торт «Тирамису», сервелат, мясо кальмара командорского, мясо королевских креветок, мясо мидии в заливке. Нет, это не меню для новогоднего корпоратива какого-нибудь «Газпрома», это лоты закупок для нужд колоний четырёх российских регионов из так называемого «новогоднего ассортимента». Такой новогодний стол, как для заключённых, могут себе позволить далеко не все учителя, врачи, не говоря уже о соцработниках и пенсионерах. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Гюстав Доре. Гаргантюа. 1873

ФГУП «Промсервис» ФСИН России учреждено в феврале 2002 года, в том числе для оказания услуг по оптовой и розничной торговле, общественного питания в столовых системы ФСИН. Само предприятие — правопреемник ГУП «Пансионат «Окский» управления исполнения наказаний Минюста РФ по Тульской области. ФГУП входит в состав уголовно-исполнительной системы. С 2018 года руководит предприятием Юрий Тиняков (бывший владелец компании «Логотрейд» из Орловской области).

За ФГУП «Промсервис» ФСИН России для обеспечения функции по организации торговой деятельности в магазинах уголовно-исполнительной системы закреплены 26 регионов. Помимо этого, у него есть офисы в 21 городе России, центральный из которых — в Москве.

С июня 2020 года у ФГУП появился собственный интернет-магазин, в котором происходит формирование передач подозреваемым, обвиняемым, осужденным, содержащимся в учреждениях ФСИН (заказ продуктов питания и предметов первой необходимости).

Интернет-магазин ФГУП «Промсервис» ФСИН России Скриншот fsin-shop.ru

Новогодний стол и ассортимент

В Новый год осужденные колоний в регионах России получают праздничное меню. Из пресс-релиза, размещенного на сайте ФСИН в декабре 2020 года, можно узнать, что, например, в ИК-10 Екатеринбурга на новогодний обед подавали гороховый суп на наваристом мясокостном бульоне, отварные макароны с гуляшом из говядины, винегрет из свежих овощей. На ужин было пюре из молодого картофеля, слабосолёная сельдь с репчатым и зеленым луком, сладкий чай с булочкой. Рождественское меню этой же колонии включало блюда русской кухни и плов с говядиной. На столе у осужденных ивдельской колонии ИК-62 того же региона в прошлом году были салат «Оливье» и мясное рагу, а также домашние булочки и ватрушки с творогом.

Ежегодно в колониях соревнуются на лучшее новогоднее блюдо. В этом году, похоже, ассортименту на столе осужденных смогут позавидовать российские бюджетники и пенсионеры.

ФГУП «Промсервис» ФСИН России провело серию тендеров на поставку продовольственных товаров категории «Новогодний ассортимент» для нужд четырёх подведомственных подразделений — в Кировской, Кемеровской областях, Алтайском и Пермском краях. И ассортимент этих новогодних закупок поражает воображение.

Так, например, в Кировскую область закупают карбонад копчено-вареный, пастрому копчено-запеченную, мясной орех, бисквитные торты «Тирамису» и с кремом со вкусом сливочного пломбира, филе сёмги, горбушу горячего и холодного копчения, скумбрию горячего копчения. Закупка для нужд ОСП «Кировское», которое обслуживает порядка 20 колоний, СИЗО и иных исправительных учреждений, пройдёт по контракту, подписанному 25 октября 2021 года на сумму 3,5 млн рублей. Поставщик — ООО «Колбасный дворик», которое оптом торгует мясом и мясопродукцией. Ранее фирма была поставщиком по контрактам ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний».

Деликатесы Мария Крупьянская © ИА REGNUM

Для ОСП «Пермское» итоговый протокол подписан 28 октября 2021 года. Начальная цена лота составляла 3 647 000 рублей. Контракт планируется заключить с ООО «Грема Карго» из Екатеринбурга, которому предстоит поставить филе слабосолёной сёмги, скумбрию холодного копчения, лососевую икру, свежий ананас, копчено-вареные крылья цыплят, консервированные фрукты и ягоды — черешню, груши, абрикосы, икорную имитацию, бекон, мясо мидии в масле.

Ассортимент для ОСП «Алтайское», тендер на поставку которого прошёл в октябре 2021 года с начальной ценой 3,9 млн рублей, ещё более обширен. В списке — шоколадные конфеты десятка разновидностей, деликатесная икра из мойвы с копченым лососем, креветкой, набор шоколадных конфет ассорти «Сказочного Нового года!», пресервы из филе сельди, семь видов полутвердого сыра — от «Эдама» до «Гауды Премиум», а также коктейль из морепродуктов в заливке, мясо кальмара командорского в заливке, мясо королевских креветок в заливке, мясо мидии в заливке, паста из филе тресковых рыб, ветчина из бедра индейки, грудинка копчено-вареная, колбасы «Балыковая», «Сервелат Финский» и колбаски «Охотничьи». Единственным участником тендера стало ООО «ТД «Зенит» из Новосибирской области, с ним и подписан контракт

Камера Дарья Антонова © ИА REGNUM

Замыкает список тендеров на поставку «новогоднего ассортимента» ОСП «Кемеровское» (контракт на 4,1 млн рублей). В список лота входит коктейль из морепродуктов, мясо кальмара командорского в заливке, мясо королевских креветок и просто креветок, мясо мидии, паста из филе тресковых рыб, колбаса «Балыковая», широкий ассортимент шоколадных конфет, включая наборы, а также деликатесная икра из мойвы, пресервы из филе сельди.

В документации не указано, будет ли этот «ассортимент» подаваться на стол осужденных или же им предложат приобрести его в магазине при колонии, но факт остается фактом — вне пенитенциарной системы покупку той же пастромы, креветок может себе позволить далеко не каждый. Судите сами. Средняя пенсия в России на начало января 2021 года была 15 744 рубля.