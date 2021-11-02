Степанакерт, , 04:47 — REGNUM Безопасное посещение воскресной службы в монастыре Амарас Армянской апостольской церкви обеспечили военнослужащие миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

На мероприятие прибыли более 50 паломников из города Степанакерт. Монастырь Арамас расположен рядом с линией разграничения сторон, поэтому здесь необходимо было присутствие российских военных из числа миротворческого контингента.

Миротворцы РФ постоянно патрулируют территорию монастырского комплекса с целью сохранения зданий, представляющих историческую и культурную ценность. В монастырь Амарас постоянно приезжают паломники из Армении и отдалённых районов Карабаха, поэтому безопасность верующих обеспечивается российскими военными на регулярной основе.

Для обеспечения безопасности паломников, прибывших на воскресную службу, миротворцы РФ сопровождали их на современных бронетранспортёрах БТР-82А.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Армения выступила за продление срока присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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