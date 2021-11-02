Степанакерт, 2 ноября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Безопасное посещение воскресной службы в монастыре Амарас Армянской апостольской церкви обеспечили военнослужащие миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

На мероприятие прибыли более 50 паломников из города Степанакерт. Монастырь Амарас расположен рядом с линией разграничения сторон, поэтому здесь необходимо было присутствие российских военных из числа миротворческого контингента.

Миротворцы РФ постоянно патрулируют территорию монастырского комплекса с целью сохранения зданий, представляющих историческую и культурную ценность. В монастырь Амарас постоянно приезжают паломники из Армении и отдалённых районов Карабаха, поэтому безопасность верующих обеспечивается российскими военными на регулярной основе.

Для обеспечения безопасности паломников, прибывших на воскресную службу, миротворцы РФ сопровождали их на современных бронетранспортёрах БТР-82А.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Армения выступила за продление срока присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.