Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Ресурсы системы здравоохранения Сахалинской области намерены перераспределить, чтобы как можно больше жителей региона могли попасть к узким специалистам. Об этом заявил 2 ноября на совещании в областном правительстве глава региона Валерий Лимаренко, написало ТИА «Острова».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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С целью обеспечить более полный охват сахалинцев врачами призывники будут проходить медосмотры в поликлиниках.

«Чтобы сократить временные потери, медосмотры призывников будут организованы сразу при поликлиниках. В этом случае специалист не выпадет из лечебного процесса, и будет обеспечен мультидисциплинарный подход в любом медицинском мероприятии», — объяснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Также планируется пересмотреть занятость сотрудников медучреждений. При необходимости специалистов будут направлять на проблемные участки работы.

«Люди рассказывают мне, что не могут быстро получить помощь узких специалистов. Для решения этой задачи необходимо использовать все ресурсы островного здравоохранения», — сказал Валерий Лимаренко, подчеркнув, что укомплектованность врачебным составом в амбулаторно-поликлиническом звене Сахалинской области — одна из самых высоких по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин с 2020 года переехали жить и работать 933 медицинских работника, из которых 420 — врачи. Планируется, что до конца 2021 года в регион переедут на постоянное место жительства ещё 125 врачей.