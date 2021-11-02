На Сахалине констатировали нехватку врачей узких специальностей
Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Ресурсы системы здравоохранения Сахалинской области намерены перераспределить, чтобы как можно больше жителей региона могли попасть к узким специалистам. Об этом заявил 2 ноября на совещании в областном правительстве глава региона Валерий Лимаренко, написало ТИА «Острова».
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С целью обеспечить более полный охват сахалинцев врачами призывники будут проходить медосмотры в поликлиниках.
Также планируется пересмотреть занятость сотрудников медучреждений. При необходимости специалистов будут направлять на проблемные участки работы.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин с 2020 года переехали жить и работать 933 медицинских работника, из которых 420 — врачи. Планируется, что до конца 2021 года в регион переедут на постоянное место жительства ещё 125 врачей.