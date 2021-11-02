Якутск, 2 ноября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются кадровые перестановки. На этот раз новые люди появились в министерстве здравоохранения региона, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Nvkz-chess.ru Перестановки

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Назначены три заместителя министра здравоохранения, в том числе работавший ранее в этой должности Роман Савин стал первым замом главы минздрава. Впервые получили назначения в министерстве доцент Медицинского института Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Любовь Бурнашева и заместитель главврача по экономическим вопросам в республиканском онкологическом диспансере Надежда Фёдорова.

Перестановки проходят в условиях напряжённой обстановке в регионе по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев заменил главу министерства здравоохранения Якутии. Экс-министр Елена Борисова была отправлена в отставку, на её место приняли с приставкой «исполняющая обязанности» главврача республиканского онкологического диспансера Лену Афанасьеву.