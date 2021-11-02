Свободный, Амурская область, 2 ноября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В городе Свободный Амурской области открыли движение транспорта по новому путепроводу. Развязка проходит над Транссибирской магистралью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство автомобильной развязки в Красногорске

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Мостовой переход был построен оперативно и в срок, несмотря на необходимые перерывы для обеспечения движения поездов. На реконструкцию путепровода Приамурье получило федеральные средства. Генеральный директор ООО «СК Мостотрест» Виктор Мартыненко уверен в качестве и надёжности развязки.

«Подрядчик выполнил все контрактные обязательства. Правительством региона сейчас ведётся работа по привлечению федеральных средств на начало строительства еще трех путепроводов. У нас готовы документы на путепровод в Новобурейском, строительство планируем начать в 2022 году, также готовятся к строительству сооружения в Завитинске и Серышево», — рассказал заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников.

Как сообщало ИА REGNUM, на создание путепровода в посёлке Новобурейский будет выделено два миллиарда рублей Его общая протяжённость вместе с подходами составит более 3 км.