Менло-Парк, США, , 04:13 — REGNUM Пользователи соцсети Instagram сообщили о сбоях в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работоспособность популярных сервисов в интернете.

Компьютерный сбой

Отмечается, что большая часть пользователей пожаловалась на некорректную работу приложения соцсети. У них наблюдаются проблемы с подключением к серверам Instagram, а также перебои с работой сайта. При этом сбои зафиксировали пользователи из России, США, Австралии, Великобритании, Франции и других стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября сбои в Instagram зафиксировали пользователи из ряда стран мира. В частности, они пожаловались на работу приложения и подключение к серверу. Также пользователи сообщили о проблемах с загрузкой изображений.

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