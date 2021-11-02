Украина, 6 сентября, 2012, 11:24 — ИА Регнум. "Начавшийся 4 сентября плавный обвал национальной украинской валюты связан с несколькими факторами: выдачей "Ощадбанком" вкладов бывшего Сбербанка СССР, отрицательным платежным балансом, а также с ростом свободной ликвидности в банковской системе", - заявил 6 сентября в интервью корреспонденту ИА REGNUM украинский экономист Сергей Коробкин .

"Главными причинами обвала гривны являются: возобновление компенсаций "Ощадбанком" по обесцененным вкладам СССР, популизм президента Виктора Януковича и бездеятельность собственников металлургических предприятий. По состоянию на 15 августа более 2,4 млн вкладчиков бывшего Сбербанка СССР получили компенсационные выплаты на общую сумму 2,28 млрд. гривен. По сути, на рынок хлынули средства, которые не были подкреплены товарами. "Витина тысяча" повлияла как на инфляцию, так и на инфляционные ожидания инвесторов. К тому же под влиянием парламентских выборов президент Виктор Янукович поручил продолжить в 2013-2015 годах выплаты вкладов в Сбербанке СССР, чтобы закрыть проблему. На ослабление нацвалюты повлияло накопление гривны на банковских счетах. Нацбанк предоставил комбанкам годовое рефинансирование на 3,8 млрд. грн. Вместо того, чтобы снизить ставки по кредитам и начать кредитовать изнывающую от нехватки денег украинскую экономику, банкиры бросились скупать валюту. "Пацаны" решили заработать на инфляционных ожиданиях. За это надо наказывать. Также нельзя забывать о том, что сегодня на рынок выходит крупный бизнес, который закупает валюту для внешнеторговых операций: возврат долгов, подписание сделок на следующий год и прочее. Осень - традиционное время спроса на валюту", - отметил Коробкин.

По мнению эксперта, несмотря на то, что Украина фактически вошла в зону свободной торговли со странами СНГ и подписала торговые договора с ЕС, ее платежный баланс оставляет желать лучшего. "Сегодня Украина наращивает торговый дефицит. Если в июле платежный баланс Украины спасали за счет продажи на 2 млрд. долларов еврооблигаций, то сегодня их никто не покупает. На этом фоне объем экспорта товаров и услуг Украины за I полугодие 2012 года составил 40266,6 млн долл. США, импорта - 44121,6 млн долларов. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года мы получили рост импорта на 7% (2890,6 млн. долл.). Отрицательное сальдо составило 3855 млн. долл. Для сравнения - в I полугодии 2011года мы имели минус в 1767,1 млн долл. Подвели металлурги, которые резко сократили объемы экспорта, а значит, и валютные поступления в страну. Нашим металлургическим собственникам еще 10 лет назад надо было заканчивать модернизацию производства. Это позор: в XXI веке работать на мартене. Сегодня наши металлурги похожи на вымирающих динозавров. Вот поэтому и "маемо, те що маемо"", - заявил экономист. "А тут еще и финансирование предвыборных обещаний. Народные депутаты на последнюю сессию вынесли законопроекты, которыми планируют профинансировать "добрые дела" кандидатов по мажоритарным округам от Партии регионов: строительство водопроводов, канализаций, дорог, мостов и прочего. Откуда брать на эти программы деньги? Уверен, что НБУ также запустил печатный станочек. Поэтому, гривна просто не могла не обвалиться. К сожалению, девальвация нацвалюты будет продолжаться", - подытожил Коробкин.

Напомним, во вторник, 4 сентября, на валютном межбанковском рынке к середине сессии торги фактически остановились, так как отсутствуют предложения по продаже валюты, а выставлены исключительно заявки на ее покупку. В Черновцах и Днепропетровске большинство банков ввели ограничения на продажу наличного доллара в одни руки до 300 долл. Котировки достигли уровня 8,1420-8,1520 грн/долл. В среду, 5 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 8,1800/8,1900, к закрытию котировки составили 8,1360/8,1540 грн/долл.