Москва, 2 ноября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил от Минобороны России крупный финансовый иск, ответчиком в котором выступает АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», неоднократно получавшее претензии от ведомства. Иск на сумму свыше 107 млн рублей пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление подано 1 ноября 2021 года. Сумма требований — 107 089 826,67 рубля. Детали пока не сообщались.

В тот же день министерство подало ещё несколько претензий к ряду компаний, в том числе к АО «Научно-производственное объединение «Русские базовые информационные технологии» — на сумму более 4 млн рублей. Иск пока не принят судом.

Что касается спора с авиахолдингом, то в конце октября от Минобороны РФ в адрес АО уже были поданы иски на общую сумму 260 млн рублей. Также на 26 ноября назначено заседание, на котором рассмотрят претензии на сумму 242 800 740 рублей. Есть также пока не принятый судом иск на 71 469 866,67 рубля.