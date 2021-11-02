Хэфэй, Китай, 2 ноября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В провинции Аньхой на востоке Китая избран новый руководитель Компартии по провинции, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чжэн Шаньцзе был избран секретарем Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Аньхой 1 ноября. Чжэн был избран на этот пост на первом пленарном заседании 11-го Комитета КПК по провинции Аньхой 11-го созыва.

Напомним, что ранее Госсовет КНР назначил нового министра сельского хозяйства, заместителя главы Национального управления по медицинской продукции, президента академии сельхознаук и целый ряд других чиновников.